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НБУ розширив перелік фінустанов, які можуть випускати платіжні картки

П'ятниця, 5 серпня 2022, 17:05 - Економічна правда
 
НБУ

Національний банк дозволив небанківським фінансовим організаціям випускати платіжні картки.

Про це йдеться у постанові правління регулятора, оприлюдненій на сайті НБУ.

Випуск платіжних карток тепер дозволили фінансовим установам, авторизованим для надання послуги з емісії платіжних інструментів.

"Ключовим нововведенням є надання права здійснювати емісію платіжних коштів та еквайринг не лише банкам, а й небанківським фінустановам. Якщо раніше лише банки мали право випускати платіжні картки Visa, то тепер інші установи, авторизовані НБУ для надання послуги з емісії платіжних інструментів, отримають таку можливість", – зазначила віцепрезидент, регіональний менеджер Visa в Україні та Молдові Світлана Чирва в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Такий підхід до регулювання питання випуску карток дозволить розширити перелік учасників на цьому ринку. А також позитивно стимулювати розвиток нових карткових продуктів та пропозицій для кінцевих споживачів, вважає Чирва.

НБУ
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