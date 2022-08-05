Amazon купує виробника робототехніки iRobot за 1,7 мільярда доларів

Корпорація Amazon оголосила про придбання виробника робототехніки - компанії iRobot. Сума угоди становитиме близько $1,7 млрд.

Про це повідомляється в оaіційному пресрелізі Amazon.

Amazon придбає iRobot за 61 долар за акцію в рамках транзакції на суму приблизно 1,7 мільярда доларів, включаючи чистий борг iRobot.

"Завершення транзакції залежить від звичайних умов закриття, включаючи схвалення акціонерами iRobot і схвалення регуляторних органів. Після закриття угоди Колін Енгл залишиться генеральним директором iRobot", - йдеться у повідомленні.

На тлі новин акції iRobot на премаркеті піднімались на 19,32%, до $59,64. Після різкого зростання торги паперами iRobot були тимчасово припинені. Акції Amazon на цьому тлі навпаки знизилися на 0,71%, до $141,56 за акцію.

Компанія iRobot була заснована у 1990 році. Вона займається розробкою, виробництвом та продажем робототехніки. Зокрема, компанія відома брендом роботів-пилотягів Roomba.

Економічна правда