Нафта дешевшає на тлі занепокоєнь щодо можливої рецесії

Ціни на нафту у п'ятницю впали та були близькими до найнижчого рівня з лютого, оскільки занепокоєння щодо можливої ​​рецесії та падіння попиту на паливо продовжували турбувати ринки.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Нафта Brent упала в ціні на 50 центів (0,5%) до 93,62 дол за барель станом на 11:20 за Гринвічем.

Нафта WTI впала у ціні на 66 центів (0,8%) - до 87,88 дол за барель.

Причини падіння цін

Ціни зазнали тиску цього тижня, оскільки ринок стурбований впливом інфляції на економічне зростання та попит, також ознаки обмеженої пропозиції тримали ціни нижче, пише Reuters.

ВІДЕО ДНЯ

"Занепокоєння щодо рецесії посилилося після того, як Банк Англії в четвер попередив про затяжний спад після того, як він підвищив процентні ставки найбільше з 1995 року", - йдеться у повідомленні.

"Якщо ціни на товари не формуються в умовах неминучої економічної рецесії, вони, можливо, готуються до епохи "стагфляції", коли рівень безробіття почне зростати, а інфляція залишиться високою", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Падіння цін відбувається, попри відносно обмежені пропозиції.

"Очевидно, що всі сприймають загрозу рецесії набагато серйозніше, оскільки ми все ще бачимо дуже жорсткий ринок і виробників, які не можуть це змінити", - сказав старший ринковий аналітик Oanda в Лондоні Крейг Ерлам.

Цього тижня група виробників ОПЕК+ погодилася підвищити цільовий обсяг видобутку нафти на 100 000 барелів на день у вересні, але це було одне з найменших збільшень з моменту запровадження таких квот у 1982 році, свідчать дані ОПЕК.

Очікується, що занепокоєння щодо поставок посилиться ближче до зими, оскільки санкції Європейського Союзу, які забороняють імпорт морським транспортом російської сирої нафти та нафтопродуктів, набудуть чинності 5 грудня.

Економічна правда