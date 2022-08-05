Автогаз впав у ціні майже на гривню за останній тиждень

Francesca Gennari/Bloomberg via Getty Images

Середня ціна на скраплений газ у мережах українських АЗС знизилась на 97 копійок до 28,25 грн/л за тиждень з 28 липня по 5 серпня.

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Найбільше автогаз здешевшав на WOG – на 1,25 грн/л до 28,48 грн/л. На ОККО ціна знизилась на 71 копійку до 28,49 грн/л.

У мережі "Укрнафти" цей вид палива здешевшав на 59 копійок, до 28,49 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" — на 0,88 грн/л, до 27,67 грн/л.

У мережах "БРСМ-Нафта", KLO, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS ціни на автогаз знизились на 30-40 копійок.

Оператори пояснюють зниження ціни на паливо профіцитом ресурсу на ринку, через що суттєво зменшилась ціна у гурті. За даними "А-95", у липні було імпортовано 77 тис. т автогазу, що на 8% більше, ніж у червні.

Крім того, ситуація посилюється ще одним базовим чинником. – у липні споживання автогазу у країні впало мінімум удвічі порівняно з торішнім, тоді як кількість гравців ринку зросла на 56% (114 юросіб).