Половина з топ-10 російських олігархів досі не під санкціями – дослідження

Шість із топ-10 російських олігархів поки не під санкціями США, пʼятеро не перебувають під санкціями Європейського союзу і двоє - Великої Британії.

Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor, які здійснюють моніторинг запроваджених санкцій проти Росії.

Йдеться про Владіміра Лісіна, Владіміра Потаніна, Павла Дурова, Лєоніда Міхельсона, Андрєя Мельніченка та Вагіта Алекперова.

Зокрема, під санкції США не потрапили:

Владімір Лісін ( голова ради директорів Новолипецького металургійного комбінату, 1 місце у Forbes , статки – $18,4 млрд);

Владімір Потанін (генеральний директор Гірничо-металургійної компанії "Норильський нікель", 2 місце у Forbes , статки – $17,3 млрд);

Павєл Дуров (засновник "ВКонтактє" та Telegram, 3 місце у Forbes , статки – $15,1 млрд);

Лєонід Міхельсон ( голова правління газової компанії ПАТ "Новатек", голова ради директорів нафтохімічного холдингу "Сибур", 4 місце у Forbes , статки – $14 млрд);

Андрєй Мельніченко (головний акціонер АТ "СУЕК" та "Еврохім", 9 місце у Forbes , статки – $11,1 млрд);

Вагіт Алекперов (колишній президент нафтової компанії "Лукойл", 10 місце у Forbes , статки – $10,5 млрд).

З них санкції ЄС не торкнулися 5 олігархів: Владіміра Лісіна, Владіміра Потаніна, Павла Дурова, Лєоніда Міхельсона та Вагіта Алекперова.

Під санкції Великої Британії не потрапили Владімір Лісін та Павєл Дуров.

"Водночас під українські санкції не потрапили семеро російських олігархів, серед яких Владімір Лісін, Владімір Потанін, Павєл Дуров, Лєонід Міхельсон, Вагіт Алекперов, а також Міхаіл Фрідман (засновник та акціонер "Альфа-Груп", 6 місце у Forbes) та Алішер Усманов (засновник USM Holdings, 7 місце у списку Forbes).

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Частина олігархів володіють майном та активами за кордоном, у державах, які досі не наклали на них санкції. Так, у Лісіна є майно у Великій Британії, у Вагіта Алекперова – у ЄС, Фрідман володіє активами в Україні, а Потанін – в ЄС та США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згадані олігархи ведуть бізнес у секторах економіки, що забезпечують істотне джерело доходу для уряду Росії: енергетика, металургія, фінанси та інше.

"Більшість з них мають тісні звʼязки з Кремлем та не засуджують його війну проти України, яка триває вісім років. Наприклад, Міхаіл Фрідман є акціонером "Альфа-банку", який після анексії Криму і бійні на Донбасі у 2014 році, продовжував кредитувати держкомпанії російського ВПК.

Алішер Усманов – прокремлівський олігарх, який має тісні зв’язки з президентом рф та активно підтримує політику російської влади щодо України. Вагіт Алекперов брав участь у розкраданні кримських активів української держави, веде активний незаконний бізнес в анексованому Криму та має особисті зв'язки з путіним", - наголошують аналітики.

"Хоча більшість цих олігархів закликали припинити кровопролиття в Україні, їх бізнес продовжує платити величезні податки, які формують бюджет рф, таким чином підтримуючи фінансово війну проти України. Усі ці олігархи зробили чи примножили свої статки саме за путінського режиму.

Павєл Дуров виїхав з росії ще у 2014 році та нині виступає проти війни, проте у заснованому ним Telegram активно розповсюджується мова ворожнечі щодо України, на що Дуров не намагається вплинути", - додали в Trap Aggressor

Раніше аналітики повідомляли, що чотири з десяти банків, що обслуговують російський ОПК, не відключили від SWIFT.

Економічна правда