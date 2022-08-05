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У Казахстані хочуть ввести окремі ціни на дизель для іноземців

П'ятниця, 5 серпня 2022, 12:09 - Економічна правда
 
Pixabay

Міністерство енергетики Казахстану розробляє законопроєкт, за яким дизельне пальне в країні буде продаватися іноземцям дорожче, ніж місцевим жителям.

Про це повідомив голова міністерства Болат Акчулаков, передає Enkorr.

"Ціни будуть диференційовані залежно від резидентства, обсягів споживання і від видів транспорту. Роботу в цьому напрямі буде продовжено із зацікавленими держорганами й сторонами", – сказав він.

За словами Акчулакова, низькі ціни на пальне в Казахстані призвели до того, що щомісяця зростає його споживання на 120 тисяч тонн. Натомість запровадження вищих цін має запобігти дефіциту в країні.

За даними прикордонної служби Казахстану, в країну щодня в'їжджає близько 4,5 тис. одиниць вантажного транспорту, з якого 70% належать іншим країнам. 

Раніше в країні вже запровадили підвищені ціни на прикордонних заправках.

Казахстан паливо
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