Латвія призупинила угоду про економічну співпрацю з РФ

Уряд Латвії з 1 серпня призупинив дію низки міжурядових угод з Росією, зокрема про економічну співпрацю.

Про це йдеться у заяві МЗС країни в офіційному виданні "Latvijas Vеstnesis".

"1 серпня 2022 року призупинено дію Угоди між Урядом Латвійської Республіки та Урядом Російської Федерації про економічне співробітництво (підписано в Москві 13 жовтня 2006 року, затверджено Постановою Кабінету Міністрів № 823 від 3 жовтня 2006 р., опублікований в офіційному виданні "Latvijas Vēstnesis" № 6 від 10 січня 2007 р.)", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, з 1 серпня припинено угоду з РФ щодо створення міжурядової комісії у сферах економічного, науково-технічного, гуманітарного та культурного співробітництва.

Також повідомляється про призупинення дії угоди між Латвією та РФ від 2010 року про спрощення взаємних поїздок між жителями прикордонних районів двох країн.

16 травня уряд Латвії призупинив дію угоди між урядами Латвії та РФ про запобігання подвійному оподаткуванню та ухилення від сплати податків стосовно податку на прибуток і капітал і протоколу до нього.

Також 16 травня припинили дію статті 13 угоди між урядами Латвії та Росії щодо соціального захисту російських військових пенсіонерів та членів їхніх сімей, які проживають на території Латвії.

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Економічна правда