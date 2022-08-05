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Канада виділила 6 мільйонів доларів на зміцнення ядерної безпеки в Україні

П'ятниця, 5 серпня 2022, 10:28 - Олексій Павлиш

Канада оголосила про виділення 6 млн доларів на низку проєктів, щоб допомогти зміцнити ядерну безпеку України.

Про це йдеться у заяві Постійного представництва Канади в ООН у Twitter.

"Канада продовжує засуджувати невиправдане вторгнення Росії в Україну, у тому числі російську агресію на ядерних об’єктах або поблизу них", - йдеться у заяві.

"Щоб допомогти підвищити ядерну безпеку в Україні, Канада виділила $1 млн МАГАТЕ для зміцнення безпеки та захисту на українських ядерних об’єктах, $5 млн - Держдепу США для допомоги Україні виявити та реагувати на незаконні ядерні транспортування на її території", - додали у відомстві.

Канадське представництво також наголосило, що продовження окупації Запорізької АЕС ставить під загрозу населення всього світу.

"Триваюча дестабілізація з боку російських військ не тільки збільшує ризик аварії або ненавмисного пошкодження, але й збільшує можливість перенаправлення ядерного матеріалу", - наголосили у представництві.

Економічна правда

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