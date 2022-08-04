НБУ посилив обмеження щодо колекторів для захисту споживачів

Національний банк посилив вимоги етичнох поведінки щодо колекторів з огляду на скарги, зокрема – заборонив їм приходити на місце роботи боржника.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Регулятор заявив, що попри ухвалення "колекторського закону" понад рік тому, НБУ продовжує отримувати скарги від споживачів щодо дій фінустанов та колекторських компаній, які містять ознаки порушення законодавства. Крім того, питання стягнення прострочених боргів лишається найпоширенішим з-поміж звернень клієнтів небанківських фінустанов.

Відтак НБУ уточнив обмеження щодо дій колекторів. Зокрема, вводиться заборона отримувати згоду споживача на обробку даних його телефонного довідника та журналу дзвінків для врегулювання заборгованості.

Споживачі чи інші особи мають право фіксувати неправомірну взаємодію та передати інформацію далі до Національного банку – її використають під час перевірки дотримання вимог щодо етичної поведінки.

Крім того, якщо споживач надає персональні дані третіх осіб, зокрема близьких осіб, це не означає їхню безпосередню згоду на взаємодію – вони мають надати такий дозвіл самостійно. Це не стосується даних третіх осіб, які не є поручителями, майновими поручителями або спадкоємцями.

Також уточнено норми щодо особистих зустрічей зі споживачем чи іншими особами. Вони мають відбуватися добровільно після отримання окремої згоди на проведення кожної такої зустрічі. Зустрічатися за місцем роботи – заборонено.

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Під заборону потрапили й інші некоректні практики, які були виявлені Національним банком у процесі розгляду звернень громадян.

Нагадуємо:

Національний банк пропонує встановити додаткові вимоги до закону щодо роботи кредитодавців та колекторів, зокрема – заборонити їм взаємодіяти зі споживачем анонімно.

Так, кредитодавці повинні інформувати споживачів у разі залучення колекторської компанії або відступлення права вимоги новому кредитору. НБУ також веде реєстр колекторських компаній. Наразі у ньому є 53 компанії.

У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон №1349-ІХ, який посилює захист боржників від шантажу з боку таких компаній.