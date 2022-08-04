На Одещині викрили підпільне виробництво цигарок, повʼязане з "королем контрабанди" Альперіним

Бюро економічної безпеки викрило незаконне виробництво цигарок відомих марок на Одещині, за даними ЕП воно повʼязане з "королем контрабанди" Вадимом Альперіним.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи компаній через підконтрольні їм підприємства налагодили незаконне виробництво цигарок відомих торгових марок з підробленими марками акцизного податку.

За даними джерел ЕП у правоохоронних органах, це виробництво повʼязане з "королем контрабанди" Вадимом Альперіним. Торік у квітні Рада нацбезпеки та оборони (РНБО) запровадила проти нього санкції. Тоді ж президент Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства. Альперін намагався оскаржити рішення, проте програв справу у касації.

Наразі виявлено понад 1,2 млн пачок тютюнових виробів, ринковою вартістю 70 млн грн, цей товар вже вилучають. Цигарки мали марки акцизного податку, і експертиза засвідчила, що вони не відповідають контрольним примірникам, виготовленим Поліграфкомбінатом "Україна". Також співробітники БЕБ вилучають тютюнову сировину вагою майже 20 тонн, орієнтовною вартістю 10 млн грн.

До проведення обшуків залучено експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, тож зразки цигарок відібрали для проведення експертизи.

Крім того, на складах виявили обладнання для масового виготовлення тютюнових виробів, 2 лінії для їх пакування та інші необхідні компоненти. На такому обладнанні в середньому можна виготовити 3000 цигарок в хвилину, що становить понад 2 млн пачок в місяць. Оціночна вартість обладнання та компонентів для виробництва цигарок – 70 млн грн.

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За підрахунками фахівців БЕБ, орієнтовні збитки від несплати податків цими компаніями становлять 90 млн грн в місяць. Незаконне виробництво тютюнових виробів припинено.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, збут підроблених марок акцизного податку) та ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення тютюнових виробів) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора.