В уряді не очікують збільшення кількості одержувачів субсидій через війну

Уряд не очікує збільшення кількості одержувачів житлових субсидій у зв'язку з війною.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

"Ми маємо запланований субсидійний бюджет, збільшили його на 3 млрд грн порівняно з минулим роком. З травня субсидії призначені та виплачуються, заборгованості немає, лише можуть бути невеликі затримки, пов’язані з казначейством", - відповіла вона на питання, чи вплине війна на обсяги комунальних субсидій.

За словами Жолнович, уряд вживає заходів для того, щоб викупити наперед певну кількість газу й енергоносіїв, аби не збільшувалися тарифи взимку.

"Це дасть змогу не опустити людей у ще більший стан бідності, щоб для них не сильно зросла платіжка", - додала вона.

"Тому ми не очікуємо, що величезна кількість людей прийде по субсидії порівняно з минулими роками. Очікується приблизно така сама кількість субсидіантів", - резюувала міністр.

Економічна правда