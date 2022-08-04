Країни ЄС за графіком заповнюють газосховища, але за історично високою ціною – Reuters

Країни ЄС заповнюють свої газові сховища за графіком, готуючись до зими, але вартість заповнення газосховищ у 10 разів більша, ніж раніше.

Про це пише Reuters.

Агентство нагадує, що уряди європейських країн були стурбовані тим, що скорочення поставок Росією через її магістральний газопровід до Німеччини залишить країни не в змозі досягти цілей щодо поповнення сховищ газу на зиму.

"Їм вдалося стабільно нарощувати сховища газу, стримуючи попит, переходячи з газу на вугілля для деяких електростанцій і збільшуючи імпорт скрапленого природного газу (СПГ).

Згідно з даними Gas Infrastructure Europe (GIE), оприлюдненими в четвер, у вівторок сховища газу в Європі були заповнені на 70,54%, перевищивши середній показник за 5 років у 70,32%. Рівні також були недалекі від середнього за 10 років у близько 71,40%", - пише видання.

ЄС має на меті заповнити сховища на 80% до 1 листопада.

А Німеччина, яка найбільше постраждала від скорочення поставок газу Росією, поставила перед собою більш амбітну ціль і прагне заповнити 95% до листопада.

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"ЄС уже перевищив свою проміжну ціль заповнення на 1 вересня на початку липня і все ще встигає досягти мети на 1 листопада", - заявив старший юрист Aurora Energy Research з питань сировини Джейкоб Мандел.

Однак, попри досягнення цієї мети, аналітики застерегли від самовдоволення та попередили, що залежність Європи від російського газу ще далека від кінця.

Аналітики та промислові експерти попереджають, що заповнення газосховищ до цільових рівнів буде неможливим, якщо Росія повністю припинить постачання через газопровід "Північний потік-1" до Німеччини.

За словами експертів, для заповнення сховищ ЄС до цільових показників зараз необхідно додатково 35,5 мільярдів євро, в результаті чого загальна сума витрат перевищить рекордні 55 мільярдів євро.

Аналітики очікують, що витрати на заповнення сховищ можуть бути перекладені на споживачів через підвищення рахунків за електроенергію або через оподаткування.

Економічна правда