На початку липня зареєстрували рекордну за воєнний час кількість ФОПів

На початку липня в Україні зафіксовано новий рекорд з реєстрації нових фізосіб-підприємців за часи повномасштабної війни — 5223 бізнеси.

Про це йдеться в даних Опендатабот.

Це практично стільки ж, як було в останній тиждень перед повномасштабних вторгненням РФ.

У перший тиждень серпня зареєстровано дещо менше ФОПів – 4858 бізнесів, а також 648 компаній.

Крім того, у розрізі бізнесу, за даними української компанії з автоматизації закладів Poster, хоча кількість закладів громадського харчування, що працюють, у липні змінилась несуттєво — з 74% до 76% показників до вторгнення РФ, їхні обіги дещо зросли: з 82% до 88%.

Зростають і обсяги онлайн-замовлень: в останній тиждень липня їхня кількість вперше зрівнялась з показниками до розгортання великої війни.