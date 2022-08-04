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На початку липня зареєстрували рекордну за воєнний час кількість ФОПів

Четвер, 4 серпня 2022, 13:38 - Економічна правда

На початку липня в Україні зафіксовано новий рекорд з реєстрації нових фізосіб-підприємців за часи повномасштабної війни — 5223 бізнеси. 

Про це йдеться в даних Опендатабот.

Це практично стільки ж, як було в останній тиждень перед повномасштабних вторгненням РФ. 

У перший тиждень серпня зареєстровано дещо менше ФОПів – 4858 бізнесів, а також 648 компаній.

 

Крім того, у розрізі бізнесу, за даними української компанії з автоматизації закладів Poster, хоча кількість закладів громадського харчування, що працюють, у липні змінилась несуттєво — з 74% до 76% показників до вторгнення РФ, їхні обіги дещо зросли: з 82% до 88%.

 

Зростають і обсяги онлайн-замовлень: в останній тиждень липня їхня кількість вперше зрівнялась з показниками до розгортання великої війни.

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