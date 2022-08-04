ЄС виділив 16 млн євро для допомоги жертвам сексуального насильства в Україні

Європейський Союз 3 серпня ухвалив новий антикризовий захід у розмірі 16 млн євро для підтримки доступу до освіти та допомоги жертвам сексуального насильства в Україні.

Про це повідомила пресслужба делегації ЄС в Україні.

Кошти будуть направлені на підтримку урядової "Всеукраїнської шкільної онлайн-платформи" та задоволення потреб у безпечних навчальних просторах для очного навчання і матеріалах для дітей.

Підтримка також буде надана вчителям, щоб допомогти їм продовжувати працювати під час війни.

Допомога буде адаптована до різних ситуацій на сході та заході країни. Вона включатиме підтримку дистанційної освіти для дітей, які були вимушені залишити країну, тікаючи від війни, і сприяння заходам протягом літніх місяців, щоб компенсувати втрачені можливості навчання та розвитку.

Крім того, частина коштів також буде спрямована на допомогу жертвам сексуального насильства в умовах конфлікту.

Це включатиме безпосередню допомогу місцевим організаціям громадянського суспільства та службам швидкої допомоги, а також спеціалізованим слідчим групам під керівництвом Генеральної прокуратури України.

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Також буде надано підтримку зусиллям Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства під час конфлікту щодо забезпечення надання скоординованої підтримки ООН жертвам в Україні під керівництвом уряду.

Європейська правда