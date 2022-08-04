Мінцифри планує підключити інтернет у всі школи з бомбосховищами до 1 вересня
Міністерство цифрової трансформації запускає ініціативу "Wі-Fі в укриттях закладів освіти", за якою до 1 вересня планують провести інтернет до бомбосховищ.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Зараз у школах, дитсадочках, училищах та університетах активно обладнують укриття до старту нового навчального року. Ключове питання — це підключення Wі-Fі", – розповів міністр.
Він додав, що Мінцифри вже отримало від телеком-бізнесу перші 2500 роутерів та 1000 модемів. Техніку відправлять до навчальних закладів.
"Завдяки інтернету в укриттях діти та вчителі навіть під час повітряних тривог зможуть продовжити навчання", – додав Федоров.
Щоб отримати інтернет-обладнання представникам навчальних закладів необхідно заповнити онлайн-форму.
"Незабаром відкриємо публічний дашборд, де в реальному часі можна буде відстежувати, скільки отримано заявок і звідки. Там кожен зможе перевірити якість інтернету в укриттях завдяки спідтестам", – пообіцяв міністр.
Також він закликав провайдерів та великі компанії долучитися до цієї ініціативи.
Економічна правда