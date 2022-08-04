Евакуація з Донеччини: яка грошова допомога передбачена
Четвер, 4 серпня 2022, 12:20 -
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про додаткові соціальні гарантії після евакуації з Донеччини, зокрема до Кіровоградської області.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції у Facebook.
Так, відповідно до слайду від міністерства, передбачені наступні соціальні гарантії:
- безкоштовне житло;
- безкоштовне харчування;
- гуманітарна допомога;
- психологічна допомога;
- медична допомога тощо;
- соціальний супровід під час оформлення допомоги від міжнародних організацій через платфрому "єДопомога".
Зазначається, що щомісяця надається грошова допомога:
- 3 000 гривень - для осіб з інвалідністю та дітей;
- 2 000 гривень - для інших осіб.
Крім цього, передбачена разова грошова допомога (на станціях Кропивницький та Олександрія):
- 3 000 гривень - для осіб з інвалідністю та дітей;
- 2 000 гривень - для інших осіб.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
У вівторок, 2 серпня, розпочалася обов'язкова евакуація цивільних з підконтрольної Україні території Донеччини.
Уряд України запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.
Економічна правда