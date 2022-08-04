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Евакуація з Донеччини: яка грошова допомога передбачена

Четвер, 4 серпня 2022, 12:20 - Олексій Павлиш

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про додаткові соціальні гарантії після евакуації з Донеччини, зокрема до Кіровоградської області.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції у Facebook.

Так, відповідно до слайду від міністерства, передбачені наступні соціальні гарантії:

  • безкоштовне житло;
  • безкоштовне харчування;
  • гуманітарна допомога;
  • психологічна допомога;
  • медична допомога тощо;
  • соціальний супровід під час оформлення допомоги від міжнародних організацій через платфрому "єДопомога".

Зазначається, що щомісяця надається грошова допомога:

  • 3 000 гривень - для осіб з інвалідністю та дітей;
  • 2 000 гривень - для інших осіб.

Крім цього, передбачена разова грошова допомога (на станціях Кропивницький та Олександрія):

  • 3 000 гривень - для осіб з інвалідністю та дітей;
  • 2 000 гривень - для інших осіб.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

У вівторок, 2 серпня, розпочалася обов'язкова евакуація цивільних з підконтрольної Україні території Донеччини.

Уряд України запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Економічна правда

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