Евакуація з Донеччини: яка грошова допомога передбачена

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про додаткові соціальні гарантії після евакуації з Донеччини, зокрема до Кіровоградської області.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції у Facebook.

Так, відповідно до слайду від міністерства, передбачені наступні соціальні гарантії:

безкоштовне житло;

безкоштовне харчування;

гуманітарна допомога;

психологічна допомога;

медична допомога тощо;

соціальний супровід під час оформлення допомоги від міжнародних організацій через платфрому "єДопомога".

Зазначається, що щомісяця надається грошова допомога:

3 000 гривень - для осіб з інвалідністю та дітей;

2 000 гривень - для інших осіб.

Крім цього, передбачена разова грошова допомога (на станціях Кропивницький та Олександрія):

3 000 гривень - для осіб з інвалідністю та дітей;

2 000 гривень - для інших осіб.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

У вівторок, 2 серпня, розпочалася обов'язкова евакуація цивільних з підконтрольної Україні території Донеччини.

Уряд України запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Економічна правда