Сінгапур відкрив ринок для українських виробників кормів для домашніх тварин

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Українські виробники кормів для домашніх тварин отримали можливість експорту продукції до Сінгапуру.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Відповідний сертифікат здоров’я на експорт погодили компетентні органи обох країн.

"Відтепер ринок кормів Сінгапуру, імпорт якого щороку становить понад 170 млн дол. США, став доступним для українських виробників, завдяки спільній роботі МЗС та Держпродспоживслужби", – заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Він додав, що відкриття нових ринків сприяє розвитку національної промисловості, стимулює створення нових робочих місць, а отже – робить Україну сильнішою.

Ознайомитися з формою сертифіката можна на офіційному веб-порталі Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво", рубрика "Сертифікати на експорт з України".

Економічна правда