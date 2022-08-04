МВС оновило сервіси для сплати штрафів за порушення ПДР: деталі

Міністерство внутрішніх справ оновило застосунки та сервіси, на яких можна сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.

Дізнатися про факт фіксації порушення правил дорожнього руху можливо за допомогою:

офіційного сайту МВС України;

офіційного мобільного застосунку МВС України – "Штрафи ПДР" на Android та IOS ;

телеграм-бота "Штрафи ПДР".

Зокрема, оновлення отримали офіційний застосунок МВС "Штрафи ПДР" та телеграм-бот. Тому користувачам необхідно перевстановити програму, оновити підписку у боті для отримання повідомлень та додати своє авто.

"Офіційні сервіси МВС дозволяють не лише сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу", – розповів заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Він додав, що також у застосунках є інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

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