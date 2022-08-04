У РФ кінотеатри просять Путіна про підтримку: "назаміщали" лише на 5% касових зборів

У Росії Асоціація власників кінотеатрів звернулась до президента РФ Путіна з проханням дати уряду доручення розробити заходи підтримки кінотеатрів.

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на лист за підписом голови АВК Олексія Воронкова.

У листі, зокрема, йдеться, що відхід іноземних компаній у березні цього року призвів до того, що на кінотеатри були накладені санкції.

В Асоціації також визнають, що "зусилля із заміщення іноземних фільмів" змогли забезпечити лише 5% касових зборів та проданих квитків у кінотеатрах.

"За період березень-червень 2022 року падіння виручки та кількості реалізованих кіноквитків склало понад 70% від середньомісячних показників попередніх років", - йдеться у листі.

Також ззначається, що нестача російських прем'єр призвела до закриття майже 200 кінотеатрів та призупинення діяльності однієї третини всіх комерційних кінозалів Росії.

Асоціація додає, що російські виробники фільмів "можуть успішно конкурувати з іноземними кіностудіями", але "для створення достатньої кількості великих російських фільмів, привабливих для колективного перегляду в кінотеатрах, кіновиробникам потрібно не менше двох років, а запас міцності російських кінотеатрів зараз вимірюється кількома місяцями".

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Економічна правда