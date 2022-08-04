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Генсек ООН закликав нафтогазові компанії не збагачуватися на війні

Четвер, 4 серпня 2022, 09:12 - Олексій Павлиш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував нафтогазові компанії, які заробляють на енергетичній кризі, частково зумовленій війною в Україні.

Про це пише російська служба ВВС.

"Аморально, коли нафтові та газові компанії роблять рекордний прибуток на цій енергетичній кризі, на найбідніших людях та спільнотах", - заявив Гутерріш.

Генсек ООН закликав національні уряди збільшити податкове навантаження на нафтогазовий сектор.

Зазначається, що дві найбільші американські енергокомпанії - Chevron та Exxon Mobil - і дві європейські - французька Total та британська Shell - за останній квартал заробили близько 51 млрд доларів. Це приблизно вдвічі більше, ніж у першому кварталі 2021 року.

Загалом же найбільші нафтогазові компанії відзвітували про прибуток у майже 100 млрд доларів. Гутерріш назвав їхню політику проявом "гротескної жадібності".

Економічна правда

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