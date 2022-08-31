Оновлення "Дії": документи англійською, пенсійні, шеринг техпаспорта та інше

скріншот з відеопрезентації мінцифри

У застосунку "Дія" зʼявилися пенсійні посвідчення, посвідки на постійне чи тимчасове проживання, переклад документів англійською та інші послуги.

Про це на брифінгу розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, передовсім з урахуванням кількості українців, які вимушено опинилися за межами України, у "Дії" зʼявляться документи латиницею. Така можливість доступна для закордонного паспорта, техпаспорта та водійського посвідчення. Аби переглянути версію латиницею, потрібно перейти до меню документа.

Серед нових документів – пенсійне посвідчення. Такі документи за віком (55 років для жінок та 60 років для чоловіків) підтягуватимуться автоматично, а представникам спецгруп потрібно буде їх додавати вручну, як COVID-сертифікати. Водночас оновлення працюватиме лише для посвідчень, виданих після 2014 року. Таких документів всього 6,3 млн.

Але, зауважив Федоров, якщо є "книжечка", посвідчення треба оновити через звернення до Пенсійного фонду – верифікувати його та отримати нове, після чого документ можна буде використовувати в "Дії".

Іншим новим документом стала посвідка на постійне чи тимчасове проживання, видана після 2018 року. Додати її в застосунок потрібно вручну: спершу зчитати камерою пластикову посвідку, прикласти її до NFC-чипу на телефоні, після чого підтвердити особу через фото ID. Усього таких посвідок видано понад 200 тисяч, серед яких 130 тисяч – на тимчасове проживання.

Крім того, повертається шеринг техпаспорта, який став недоступним після 24 лютого з огляду на початок повномасштабної війни.

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Аби поширити свій техпаспорт з іншою людиною потрібно виконати сім кроків: обрати у меню "Послуги" шеринг авто, обрати транспортний засіб, визначити строк призначення належного користувача, заповнити дані про себе та зберегти заявку, після чого надіслати запит через QR-код або посилання.

Аби підтвердити запит потрібно просканувати QR-код іншим користувачем, вказати свої дані та поставити Дія.Підпис, після чого техпаспорт відобразиться в Дії іншої людини.

Ще одна функція, яка повертається після припинення у лютому – можливість сплати штрафів від Патрульної поліції за порушення ПДР.



