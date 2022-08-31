В Укравтодорі розповіли, скільки зруйнованих окупантами мостів уже відновили

Держагентство автомобільних доріг "Укравтодор" відновило проїзд 50 мостами, знищеними внаслідок нападу російських військ.

Про це повідомив перший заступник голови "Укравтодор" Андрій Івко у Facebook.

"Міст у Сумській області став п’ятдесятою штучною спорудою, через яку від початку повномасштабного російського вторгнення нам вдалося відновити рух. Десь ми зводили об’їзний шлях, а подекуди – тимчасові переправи", – написав він.

Загалом в області налічується 15 зруйнованих мостів, 10 із яких – на дорогах державного значення.

Заступник голови "Укравтодору" уточнив, що дві частини мосту з'єднали надійною бетонною конструкцією, встановили паркан та облаштували тротуари.

Нагадуємо:

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтервʼю ЕП розповів, що загалом на дорогах загального значення внаслідок війни було зруйновано 300 мостів.

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