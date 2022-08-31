Всі розділи
Укр / Рус

В Укравтодорі розповіли, скільки зруйнованих окупантами мостів уже відновили

Середа, 31 серпня 2022, 15:02 - Анастасія Жарикова

Держагентство автомобільних доріг "Укравтодор" відновило проїзд 50 мостами, знищеними внаслідок нападу російських військ.

Про це повідомив перший заступник голови "Укравтодор" Андрій Івко у Facebook.

"Міст у Сумській області став п’ятдесятою штучною спорудою, через яку від початку повномасштабного російського вторгнення нам вдалося відновити рух. Десь ми зводили об’їзний шлях, а подекуди – тимчасові переправи", – написав він.

Загалом в області налічується 15 зруйнованих мостів, 10 із яких – на дорогах державного значення.

Заступник голови "Укравтодору" уточнив, що дві частини мосту з'єднали надійною бетонною конструкцією, встановили паркан та облаштували тротуари.

Нагадуємо:

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтервʼю ЕП розповів, що загалом на дорогах загального значення внаслідок війни було зруйновано 300 мостів.

ВІДЕО ДНЯ



війна Укравтодор
Матеріали за темою
Уряд хоче запровадити санкції проти компаній, які забезпечують продуктами росармію 31 серпня 2022, 13:23
Засновник АЛЛО Дмитро Деревицький: Потенціал зростання цін на електроніку дуже великий 31 серпня 2022, 09:10
Місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС 31 серпня 2022, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті