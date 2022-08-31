Світові ціни на нафту дещо зросли після падіння напередодні

Ціни на нафту у середу підвищуються, дещо відновлюючись після обвалу напередодні.

Про це повідомляє Enkorr.

Зокрема, вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:06 за Києвом у середу становить 100,01 дол за барель, що на 0,7 дол (0,7%) вище за показник на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів вівторка ці контракти здешевшали на 5,78 дол (5,5%), до 99,31 дол за барель.

Термін дії жовтневих ф'ючерсів на Brent спливає із закриттям сесії у середу. Листопадові контракти, додають у ціні 0,94 дол (0,96%), торгуючись на рівні 98,78 дол за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить 92,51 дол за барель, що на 0,87 дол (0,95%) вище від підсумкового значення попередньої сесії. Напередодні вартість цих контрактів зменшилася на 5,37 дол (5,54%), до 91,64 дол за барель.

Трейдери тим часом чекають на щотижневу доповідь Міненерго США про комерційні запаси нафти, бензину і дистилятів у країні, яку буде опубліковано пізніше в середу.

Згідно з опитуванням S&P Global Commodity Insights, експерти в середньому очікують, що запаси нафти впали на 1,9 млн барелів, бензину – більш ніж на 1,3 млн барелів, дистилятів – майже на 1,2 млн барелів.

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