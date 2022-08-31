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Уряд хоче запровадити санкції проти компаній, які забезпечують продуктами росармію

Середа, 31 серпня 2022, 13:23 - Анастасія Жарикова
 
GETTY IMAGES

Кабінет Міністрів пропонує РНБО запровадити санкції проти 18 російських юросіб, які забезпечують продовольством Збройні сили РФ.

Про це йдеться у розпорядженні №767, опублікованому на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Кабмін пропонує запровадити санкції проти:

  • АТ "Воєнторг"
  • ПАТ "Грязінський харчовий комбінат"
  • ВАТ "Консервсушпрод"
  • ТОВ "Комбінат з виробництва харчових продуктів "Рускон"
  • ТОВ "Консервпаклам"
  • ТОВ "Консервпром"
  • АТ "Візит"
  • ТОВ "Мас Лі"
  • ТОВ "Кондитерська фабрика "Перемога"
  • ТОВ "ГТП Відродження"
  • ТОВ "Промтех-СП"
  • ТОВ "Петрохімпласт"
  • ТОВ "Сірникова фабрика "Перемога"
  • ТОВ "Сірникова фабрика "Енергопак"
  • ТОВ "Стаірс"
  • ТОВ "Інтер-трейд-юніон"
  • ТОВ "Май-фудс" 
  • ТОВ "М'ясокомбінат "Дружба народів".

"Для забезпечення дій військ агресора задіяно велику кількість підприємств Російської Федерації. Зокрема, продовольче забезпечення військ агресора здійснюється з масовим використанням індивідуальних раціонів харчування, що виробляються в кооперації російськими виробниками харчових продуктів (товарів) і які містяться практично в усіх фото- та відеоматеріалах про дії окупантів на території України", - обґрунтовують санкції в Кабміні.

Відповідно, юридичні особи, які виробляють індивідуальні раціони харчування для військ країни-агресора, створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. А також сприяють терористичній діяльності та призводять до окупації території.



війна санкції Росія Кабмін РНБО
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