Уряд хоче запровадити санкції проти компаній, які забезпечують продуктами росармію

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Кабінет Міністрів пропонує РНБО запровадити санкції проти 18 російських юросіб, які забезпечують продовольством Збройні сили РФ.

Про це йдеться у розпорядженні №767, опублікованому на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Кабмін пропонує запровадити санкції проти:

АТ "Воєнторг"

ПАТ "Грязінський харчовий комбінат"

ВАТ "Консервсушпрод"

ТОВ "Комбінат з виробництва харчових продуктів "Рускон"

ТОВ "Консервпаклам"

ТОВ "Консервпром"

АТ "Візит"

ТОВ "Мас Лі"

ТОВ "Кондитерська фабрика "Перемога"

ТОВ "ГТП Відродження"

ТОВ "Промтех-СП"

ТОВ "Петрохімпласт"

ТОВ "Сірникова фабрика "Перемога"

ТОВ "Сірникова фабрика "Енергопак"

ТОВ "Стаірс"

ТОВ "Інтер-трейд-юніон"

ТОВ "Май-фудс"

ТОВ "М'ясокомбінат "Дружба народів".

"Для забезпечення дій військ агресора задіяно велику кількість підприємств Російської Федерації. Зокрема, продовольче забезпечення військ агресора здійснюється з масовим використанням індивідуальних раціонів харчування, що виробляються в кооперації російськими виробниками харчових продуктів (товарів) і які містяться практично в усіх фото- та відеоматеріалах про дії окупантів на території України", - обґрунтовують санкції в Кабміні.

Відповідно, юридичні особи, які виробляють індивідуальні раціони харчування для військ країни-агресора, створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. А також сприяють терористичній діяльності та призводять до окупації території.





