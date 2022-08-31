Уряд хоче запровадити санкції проти компаній, які забезпечують продуктами росармію
Кабінет Міністрів пропонує РНБО запровадити санкції проти 18 російських юросіб, які забезпечують продовольством Збройні сили РФ.
Про це йдеться у розпорядженні №767, опублікованому на Урядовому порталі.
Згідно з документом, Кабмін пропонує запровадити санкції проти:
- АТ "Воєнторг"
- ПАТ "Грязінський харчовий комбінат"
- ВАТ "Консервсушпрод"
- ТОВ "Комбінат з виробництва харчових продуктів "Рускон"
- ТОВ "Консервпаклам"
- ТОВ "Консервпром"
- АТ "Візит"
- ТОВ "Мас Лі"
- ТОВ "Кондитерська фабрика "Перемога"
- ТОВ "ГТП Відродження"
- ТОВ "Промтех-СП"
- ТОВ "Петрохімпласт"
- ТОВ "Сірникова фабрика "Перемога"
- ТОВ "Сірникова фабрика "Енергопак"
- ТОВ "Стаірс"
- ТОВ "Інтер-трейд-юніон"
- ТОВ "Май-фудс"
- ТОВ "М'ясокомбінат "Дружба народів".
"Для забезпечення дій військ агресора задіяно велику кількість підприємств Російської Федерації. Зокрема, продовольче забезпечення військ агресора здійснюється з масовим використанням індивідуальних раціонів харчування, що виробляються в кооперації російськими виробниками харчових продуктів (товарів) і які містяться практично в усіх фото- та відеоматеріалах про дії окупантів на території України", - обґрунтовують санкції в Кабміні.
Відповідно, юридичні особи, які виробляють індивідуальні раціони харчування для військ країни-агресора, створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. А також сприяють терористичній діяльності та призводять до окупації території.