Ціни на електроніку в Україні можуть зрости на понад 50%: коли чекати стрибок

В Україні найближчими місяцями варто очікувати підвищення цін на електроніку щонайменше на 45%, зокрема черед ПДВ 20% та девальвацію офіційного курсу гривні на 25%.

Про це розповів засновник ритейлера електроніки та побутової техніки АЛЛО Дмитро Деревицький в інтервʼю ЕП.

Він розповів, що стрибок курсу валют став вторинним чинником підвищення цін на товари. Первинним чинником стало повернення з 1 липня оподаткуванні імпортних операцій.

"Через це імпортні товари подорожчали на 20%. А ті товари, які обкладались митом (переважно електроніка) у 10-16% разом з ПДВ, подорожчали на 30-36%. Тобто з 1 липня ціни зросли на 20-36% у собівартості. Потім через двадцять днів Національний банк девальвував курс гривні на 25%. Це стало другим фактором, який вплинув на подорожчання електроніки", – пояснив Деревицький.

За його словами, сьогодні у всіх імпортних товарів є потенціал на підвищення ціни від 45% до 60%.

"Тобто це ПДВ 20% плюс курс 25%, отримуємо нижню планку 45%. Щодо верхньої межі подорожчання я можу сказати лише по тих товарах, які ми імпортуємо, тому що розмір мита на них 12%.

Тобто 20% ПДВ, плюс мито – 12%, плюс курс – зростання на 25%, і виходить близько 60%. Тобто потенціал зростання цін на електроніку дуже великий", – пояснив бізнесмен.

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Деревицький підкреслив, що це негативно впливає не лише на продавців імпортних товарів, а й на споживачів.

"Тому, що так чи інакше, ці податки та курс рано чи пізно будуть закладені в ціну товару, і споживач на собі відчує колосальне подорожчання", – додав він.

Підприємець прогнозує, що вже через чотири податки та зростання курсу валют будуть закладені в ціні товарів, і це позначиться на споживчій інфляції. Дуже велика частина споживчого кошика складається з імпортного товару, тому інфляція буде розігнана поверненням податків та девальвацією гривні.

Станом на серпень ціни вже піднялися на 20-25% на більшість електроніки від рівня червня.

"Тож зростання до межі 45-60% відбудеться протягом 4-5 місяців. Ціни в роздрібній мережі реагують на підвищення із затримкою, тому що роздрібні гравці мають відстрочку, коли для них ціна зафіксована в гривні. Наступні партії товару для них будуть дорожчими", – резюмував Деревицький.

Читайте більше в інтервʼю: Засновник АЛЛО Дмитро Деревицький: Потенціал зростання цін на електроніку дуже великий