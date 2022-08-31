Укрпошта на eBay та Amazon продала марок на понад 5 мільйонів 

Укрпошта з моменту відкриття онлайн-магазинів на eBay та Amazon продала марок та інших товарів на 5,3 мільйона гривень.

Про це повідомив гендиректор поштоваго оператора Ігор Смілянський у Facebook.

Третина замовлень надійшло від покупців зі США. Також найбільш активними покупцями стали жителі Німеччини, Канади, Великої Британії та Гонконгу.

"Оскільки сума доходу немаленька, маємо змогу вкотре долучитися до благодійності. Ми вже обрали один із напрямків, на який задонатимо частину із виручених коштів", – поділився керівник компанії.

Крім цього, Укрпошта отримала статус "top-rated seller" на eBay. Це означає, що компанія дотримується високих стандартів у обробці замовлень, відповідям клієнтам та термінам міжнародної доставки, яка відслідковується eBay.





