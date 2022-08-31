Україна та Польща побудують трубопровід для транспортування рослинних олій

Україна та Польща розроблять проєкт будівництва трубопроводу для транспортування рослинної олії з України до порту Гданська.

Про це повідомила канцелярія премʼєр-міністра Польщі, передає wnp.pl.

Зазначається, що обидві країни створять робочу групу, яка представить варіанти локалізації проєкту.

Як повідомляє канцелярія, уряд погодився укласти меморандум про взаєморозуміння щодо підготовки цього проекту.

"Реалізація меморандуму сприятиме частковому розблокуванню українського експорту та підвищенню продовольчої безпеки в країнах, що розвиваються, яким загрожує голод. А отже, це має зменшити міграційний тиск до Європи", – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, Польща та Україна прагнутимуть спільно розробити проєкт будівництва транскордонного трубопроводу для транспортування рослинних олій із завантаженням в Україні. Портовий перевантажувальний термінал спочатку буде розташований у порту Гданська.

"Робоча група також надасть інформацію щодо можливих орієнтовних технічних параметрів, вартості та умов реалізації проʼкту, зокрема запропонованого маршруту прокладки трубопроводу", – додали в уряді.

ВІДЕО ДНЯ

Меморандум планується укласти на три роки з автоматичним продовженням на наступні трирічні періоди.





