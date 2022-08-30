Ексміністр фінансів Словаччини назвав головні ризики для залучення інвестицій в Україну

Ексміністр фінансів Словаччини Іван Міклош вважає, що для залучення коштів в Україну держава має сприяти впевненості серед інвесторів, а неефективне використання коштів на відновлення створюють для цього ризики.

Про це він заявив в ході дискусії "План післявоєнних реформ: чи є можливість для цивілізаційного стрибка?", організованої CASE Україна за підтримки Економічної правди.

Міклош також наголосив, що один із ризиків для майбутнього, це те, що багато реформ неможливо запровадити в умовах ручного управління. З огляду на це, зокрема, ключовим фактором, який зумовить можливість залуечння в Україну інвестицій, буде інвесторська впевненість.

"Ми всі погоджуємося, що ліберальний підхід буде дуже важливим для дерегуляції, приватизації та макроекономічної стабілізації. І збільшення капітальних інвестицій є необхідним підходом. Ключовою проблемою при цьому стане довіра інвесторів і партнерів. І верховенство права в цьому відношенні є ключовим", – вважає він.

Міклош зазначив, що у період 2016-2020 років фіксовані капітальні інвестиції в Україну становили близько 16% ВВП. Наразі Україна ставить собі за мету збільшити цю частку до 30-35%. Якщо взяти за основу показник ВВП України за 2020 рік, то щорічні інвестиції повинні сягати не менше 26 млрд доларів.

"Таку суму просто неможливо покрити з внутрішніх джерел, державних чи приватних, що означає, що залежність від прямих іноземних інвестицій буде вирішальною. Звичайно, ключем до цієї впевненості є верховенство права та захист приватної власності", – наголосив Міклош.

Він додав, що є помітний прогрес у реформах з цих сфер, проте наразі його темп недостатній. Натомість критично важливо показувати перші кроки, які б сигналізували інвесторам про міцні наміри України змінювати усталену систему.

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"У зв'язку з цим важливим буде те, як будуть використані кошти з Фонду відновлення, де буде багато грошей з офіційних джерел, приватних джерел, від міжнародних фінансових організацій", – продовжив Міклош.

"Це, з одного боку, можливість і шанс, але також і загроза – якщо кошти не будуть використані прозоро та ефективно. Такий розвиток подій тільки підтвердить такий страшний образ того, що тут немає шансів, є корупція і так далі", – резюмував ексміністр фінансів Словаччини.