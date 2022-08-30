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Кабмін скасував держгарантії на вклади фізичних осіб в Ощадбанку

Вівторок, 30 серпня 2022, 15:22 - Анастасія Жарикова
 
GETTY IMAGES

Кабінет Міністрів змінив статут Ощадбанку, а саме скасував державні гарантії, які надавалися за вкладами фізичних осіб в ньому.

Про це йдеться у постанові уряду №958, опублікованій на Урядовому порталі.

Постанова закріпила положення Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб", який був ухвалений 1 квітня 2022 року. 

За ним, Ощадбанк набуває статусу учасника Фонду гарантування вкладів з дня набрання чинності цим законодавчим актом.

У статуті Ощадбанку тепер зазначено, що "вклади фізичних осіб, розміщені у Банку, гарантуються в порядку і розмірах, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"".

Попередня редакція цього пункту передбачала, що вклади фізичних осіб, розміщені у Ощадбанку, гарантуються державою.

Варто зазначити, що під час дії воєнного стану ці зміни ніяк не зачеплять інтереси громадян – на період воєнного стану передбачено повне відшкодування Фондом гарантування коштів вкладникам. 

ВІДЕО ДНЯ

На сьогоднішній день відшкодування вкладів населенню відбувається не в межах гарантованої суми (200 тис. грн), а на всі 100%.



банк Ощадбанк Кабмін Фонд гарантування вкладів
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