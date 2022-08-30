В Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для бізнесу

В Україні планують з 1 вересня підвищити прайс-кепи на ринку на добу наперед, що може призвести до суттєвого зростання цін на електроенергію для бізнесу.

Про це йдеться у статті ЕП.

Відповідне питання обговорювалося на зустрічі "комітету з електроенергетики" 8 серпня, на якому були присутні майже усі керівники профільних відомств та компаній. Головував на цій зустрічі заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

Так, на нараді було затверджено план дій, який сторони повинні були реалізувати до 11-12 серпня. Зокрема, надати обґрунтування та розрахунки необхідності встановити єдині верхні прайс-кепи на ринку на добу наперед на рівні 5000 грн за МВт-год, а також підготувати комунікаційний план щодо цього рішення.

Наразі верхні прайс-кепи становлять 4000 грн за МВт-г для денної зони та 2000 грн за МВт-год – для нічної. Це означає, що в нічний час тариф зросте понад як удвічі, а в денний – на 25%.

Наголосимо, що на тарифи для населення це не вплине – на їхню зміну накладено мораторій, тобто тарифи зафіксовано до кінця війни і протягом пів року після нього.

Нацкомісія з енергетики повинна була підготувати проєкт такого рішення до 12 серпня, а вступити в дію воно мало з 1 вересня. Утім, чи вдасться реалізувати зазначені плани в згаданий термін – поки невідомо. Однак, за даними ЕП, це питання наразі розробляється.

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