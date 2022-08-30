Через можливе різке підвищення ставок ЄЦБ євро знову дорожче за долар

Євро перевищив паритет проти долара у вівторок на тлі настроїв на ринку, що Європейський центральний банк може вдатися до стрімкого підвищення ключової ставки для стримування інфляції.

Про це повідомляє Reuters.

Валюта зросла на 0,32% до 1,00295 долара після того, як впала до майже 20-річного мінімуму.

"Йдеться про те, що ЄЦБ був набагато більш агресивним протягом останніх кількох сесій, а також про тиск з боку цін на природний газ", — сказав Джон Гарді, керівник відділу валютної стратегії Saxo Bank. "Також помітно, що ми спостерігаємо деякий "магнетизм" довкола цього паритетного рівня євро/долар, тому часто такі "круглі" рівні можуть стати проблемою".

Шанси на підвищення ставки ЄЦБ одразу на 75 базисних пунктів зросли після того, як у своїх виступах спікери Центробанку на щорічному симпозіумі ФРС підтримали аргументи на користь значного підвищення.

Інфляційні дані Німеччини, найбільшої економіки ЄС, допоможуть визначити, наскільки агресивно ЄЦБ діятиме на найближчому засіданні, щоб приборкати інфляцію.

Долар знизився по відношенню до інших основних валют і втратив 0,27% проти японської ієни, а фунт зріс на 0,32% до 1,1743 долара.

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Індекс долара, який вимірює курс долара до кошика з шести валют, у якому євро має найбільшу вагу, склав 108,46 після досягнення максимуму за 20 років у 109,48.





