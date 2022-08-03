"Енергоатом" та американський Westinghouse запускають стажування для атомників у США

НАЕК "Енергоатом"

Американська компанія Westinghouse та НАЕК "Енергоатом" розпочинають співпрацю, у рамках якої більше 60 українських атомників та студентів пройдуть стажування у США.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома" в Telegram.

Багаторічна програма з практичного навчання технології установки AP1000 для українських атомників та студентів старших курсів розпочнеться цієї осені у головному офісі компанії Westinghouse у США.

Після завершення курсу слухачі зможуть застосувати нові знання у проєктах нового будівництва блоків за технологією AP1000 в Україні. Зокрема, в нещодавно заснованому інженерно-технічному центрі Westinghouse у Києві.

Також фахівці пройдуть підготовку із забезпечення підтримки майбутніх програм виведення з експлуатації енергоблоків українських АЕС.

AP1000 – це реактор покоління III+, що має унікальні пасивні системи безпеки, модульну конструкцію, а також найкращі в галузі експлуатаційні характеристики та можливість працювати в маневрених режимах.