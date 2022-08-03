Французький Societe Generale оцінив збиток від продажу свого банку в РФ у 3,3 мільярди євро

Французька банківська група компаній Societe Generale зафіксувала збиток у розмірі 3,3 млрд євро до вирахування податків від продажу бізнесу в Росії.

Про це йдеться у фінансовій звітності компанії за другий квартал 2022 року.

У компанії заявили, що вихід із російського ринку пройшов "планомірно та ефективно".

"18 травня 2022 року група впорядковано та ефективно вийшла з Росії шляхом продажу Росбанку та його страхових дочірніх компаній у Росії", - йдеться у заяві.

За підсумками другого кварталу в цілому Societe Generale прозвітувала про збиток у розмірі 1,5 млрд євро з урахуванням продажу Росбанку, що належав їй, і його страхового бізнесу.

Виторг Societe Generale за квартал при цьому збільшився на 12,8% порівняно з тим же періодом 2021 року.

Негативні наслідки продажу бізнесу в Росії були переважно компенсовані в першій половині 2022 року, заявили в Societe Generale.

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Нагадаємо:

Французький фінансовий конгломерат Societe Generale припинив свою банківську та страхову діяльність в Росії: основний актив в РФ – Росбанк – продали групі компаній "Інтеррос" Володимира Потаніна.

Економічна правда