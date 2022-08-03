WOG впровадила послугу поповнення банківських карток через каси АЗС

WOG

Клієнтам мережі АЗК WOG стала доступна послуга поповнення готівкою картки будь-якого банку України через каси.

Про це Enkorr повідомили у прес-службі мережі.

У компанії розповіли, що нова послуга стала доступною завдяки співпраці WOG із сервісом MONEGO і Mastercard.

Тепер у клієнтів мережі є можливість поповнити картку платіжної системи Mastercard, Visa й "ПРОСТІР". Максимальна сума поповнення становить 5000 гривень.

"На початку великомасштабної війни, коли були складнощі зі зняттям готівки через банкомати, ми подбали, щоб у клієнтів була змога зняти кошти прямо на касі автозаправних комплексів. Сьогодні ж вони зможуть ще й поповнити готівкою картку – власну чи когось із рідних і близьких, що економить час на пошуки терміналу", – розповів директор дирекції цифрової трансформації мережі АЗК WOG Олег Кушіль.

Послугою зможуть скористатися не лише водії, але й мешканці сіл і селищ міського типу, для яких такий сервіс раніше був недоступним через брак банків і банківських терміналів у їхніх населених пунктах.

Щоб переказати кошти на банківську картку, достатньо оператору на касі сказати номер картки, на яку плануєте зробити зарахування, та дати відповідну суму готівкою. В мережі обіцяють, що кошти будуть переведені на банківську картку в максимально короткий період.

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Директор провайдера платіжних послуг iPay.ua Євген Веліканов додав, що основна мета такого кроку – надати людям платіжні послуги саме в той час і тому місці, де у них виникає в цьому потреба.

"Нова послуга дозволить користувачам просто на касі АЗК поповнити картку готівкою, тим самим надаючи більше можливостей в управлінні своїми фінансами", – підсумовує Валерій Новіков, директор із розвитку комерції Mastercard в Україні й Молдові.