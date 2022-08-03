Канада та ООН придбають для України обладнання для зберігання зерна на 40 мільйонів доларів 

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки Канади розпочала проєкт на суму 52 мільйони канадських доларів (40 млн дол США) для розв’язання проблеми дефіциту зерносховищ в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

У відомстві зазначають, що ця ініціатива дозволить забезпечити зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна у 2022-2023 роках разом із відповідною технічною підтримкою та обладнанням.

Міністерство закордонних справ Канади профінансує ФАО купівлю засобів для тимчасового та постійного зберігання зерна у 15 регіонах України. Мається на увазі поліетиленові рукави для зберігання зерна, вантажно-розвантажувальне обладнання та довгострокові модульні сховища.

Крім того, ФАО закупить лабораторне обладнання на суму до 2 млн дол задля підтримки шести стратегічних лабораторій для проведення тестувань щодо виявлення хвороб тварин.

За даними міністерства, цього сезону в Україні очікується врожай розміром до 51,1 млн тонн зернових. Із загальної ємності зерносховищ у країні 75 млн тонн, 14% елеваторів пошкоджено або зруйновано, 10% розташовані на окупованій Росією території, а близько 30% залишаються заповненими 22 млн тонн торішнього врожаю, готового до експорту.

У свою чергу нещодавно розроблена ФАО стратегія підтримки зберігання зерна передбачає надання Україні в 2022-2023 роках 4,07 млн тонн зерносховищ, що становить 25% загальнонаціонального дефіциту зберігання в 16 млн тонн.

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Також стратегія передбачає підтримку Держпродспоживслужби України шляхом зміцнення державного потенціалу із тестування та сертифікації харчових продуктів, необхідних для експорту на прикордонних об'єктах.

Проєкт ФАО за фінансуванні Канади доповнить раніше надану Японією допомогу розміром $17 млн, розраховану на забезпечення зберігання 1 млн тонн українського зерна.

Нагадуємо:

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) оголосить тендер на закупівлю обладнання для тимчасового зберігання зерна нового українського врожаю.

Економічна правда