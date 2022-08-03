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Росіяни розграбували депозитні скриньки маріупольців у відділенні ПУМБ

Середа, 3 серпня 2022, 10:33 - Економічна правда

Окупанти обчистили депозитні скриньки у відділенні банку ПУМБ у тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у своєму Telegram.

"В приміщенні банку ПУМБ в Маріуполі знаходились депозитні скриньки. Що і скільки там зберігали маріупольці - невідомо. Але точно зберігали саме цінне та на початок другої фази війни вони були зачинені. Наразі їх абсолютно вичищено під нуль", – пише він

За словами Андрющенка, в тому числі з цим пов’язано добровільне рішення банкіра А. Висоцького залишитись та піти на співпрацю з росіянами. 

"Наші джерела повідомляють про те, що саме він безпосередньо приклав к розграбуванню руку, забеспечив їх спокійне вскриття до повної окупації міста", – додав чиновник.

війна ПУМБ банк
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