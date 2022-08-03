Оборот готівки в касах банків знизився на 16% – НБУ

Оборот готівки в касах банків у січні-червні 2022 року знизився порівняно з аналогічним періодом торік - це зумовлено впливом війни.

Про це повідомили в НБУ.

Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 965,4 млрд грн та зменшився на 16,2% порівняно з першим півріччям минулого року.

"Видачі готівки з кас банків у першому півріччі 2022 року становили 1 014,5 млрд грн. Цей показник зменшувався трохи нижчими темпами, ніж надходження. Його зниження становило 13,8% порівняно з відповідним періодом 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Водночас за перше півріччя 2022 року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами, кажуть у регуляторі.

З данимм НБУ, традиційно до трьох найпопулярніших касових операцій із видачі готівки потрапили такі (% від загального обсягу видатків):

за операціями клієнтів із використанням платіжних карток – 81,7%;

для підкріплення операторів поштового зв’язку – 5,9%;

для придбання іноземної валюти у клієнтів – 3,9%.

При цьому, як і раніше, найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):

ВІДЕО ДНЯ

операції клієнтів із використанням платіжних карток – 37,7%;

торговельна виручка – 31,9%;

виручка від усіх видів послуг – 14,8%.

Економічна правда