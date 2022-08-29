Курс валют на 29 серпня: готівкова гривня ослабла
Курс гривні на чорному ринку 29 серпня ослаб і наразі гривня коливається на рівні 40,69 - 40,86 грн за долар, євро при цьому стабілізувалося.
Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.
На 16:10 курс долара на чорному ринку становить 40,69 - 40,86 грн, а у пʼятницю, 26 серпня, коливався на рівні 40,53 - 40,73 грн.
Щодо "чорного" курсу євро, він становить 40,40 - 40,67 грн. Євро припинило ослаблення, проте курсові спреди зросли – у пʼятницю котирування були 40,39 - 40,60 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 40,1 - 40,85 грн (курс на 26 серпня – 40,11 - 40,89 грн);
- Євро – 39,95 - 40,8 грн (курс на 26 серпня – 40,0 - 40,9 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 39,5 - 39,9 грн;
- Ощадбанк – 39,8 - 39,99 грн;
- Укрексімбанк – 39,6 - 39,99 грн;
- Райффайзен – 40,4 - 40,8 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,313 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,5 грн.
Нагадуємо:
Національний банк посилив вимоги до пунктів обміну валют та заборонив їм інформувати про курс валют поза межами кас установ, тобто фактично заборонив мати табло з курсами.
Регулятор з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США