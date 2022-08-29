Стало відомо, скільки підприємств залишаються на тимчасово окупованих територіях

Getty images

На тимчасово окупованих територіях працює майже 65 тисяч українських бізнесів – близько 5% від загальної кількості юридичних осіб в країні.

Про це свідчать дані Опендатабот.

З початком великої війни український бізнес був змушений не лише переглянути свої повсякденні бізнес-процеси, а й навіть змінювати місце реєстрації.

Переміщення бізнесу в більш безпечні регіони наразі не є обовʼязковим. Таке рішення приймає кожен власник бізнесу на свій розсуд.

Але у випадку, якщо бізнес залишається на території зі статусами: "тимчасово окуповані", "перебувають в оточенні (блокуванні)", "на яких тривають активні бойові дії", то для нього можуть бути застосовані певні податкові обмеження.

Нагадуємо:

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зареєстрували майже 150 тисяч нових бізнесів.

ВІДЕО ДНЯ





