У Раді розповіли, скільки підприємців перейшли на податкову ставку 2%

Кількість платників єдиного податку 2% становить 252,9 тис. осіб, із них 48,1 тисяча – юридичні особи.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.

"Водночас скасування пільг на ввезення на митну територію товарів з 1 липня поточного року не вплинуло на кількість платників, яка з 1 серпня збільшилась на 9,5 тис. осіб (зокрема на 2,9 тис. – юридичних осіб)", – написав Гетманцев.

Парламентар додав, що запровадження унікальної системи єдиного податку для всіх платників не лише дало змогу вивести бізнес із заціпеніння перших тижнів війни, а й також не призвело до зменшення надходжень до держбюджету.

Раніше Гетманцев заявляв, що запровадження цього податку дасть змогу збільшити надходження утричі.

Нагадуємо:

У березні Верховна Рада ухвалила закон про податкові стимули, який, зокрема, дозволяє компаніям та фізособам-підприємцям сплачувати єдиний податок 2%.

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Доступна для будь-якого бізнесу спрощена система оподаткуванн у 2% з обігу позбавляє бюджет до 300 млн грн надходжень, але такі розрахунки є приблизними з огляду на довоєнні показники.





