Німеччина планує націоналізувати "дочку" "Газпрому"
Уряд Німеччини таємно створив холдингову компанію для проведення націоналізації колишньої "дочки" "Газпрому" - компанії SEFE, Securing Energy for Europe, яка до 2022 року називалася Gazprom Germania GmbH.
Про це повідомляє Welt.
Повідомляється, що холдингова компанія була створена для проведення націоналізації в короткострокові терміни. У партнерській угоді компанії зазначено, що її метою є забезпечення безпеки постачання в енергетичному секторі. Також об’єктом компанії є придбання, утримання та управління інвестиціями компанії.
Наразі SEFE знаходиться під опікою Федерального мережевого агентства Німеччини.
Міністерство у справах економіки та захисту клімату Німеччини повідомило, що їм було відомо про заснування такої компанії.
"Ми знаємо про існування такої компанії … Це було підготовлено в травні 2022 року виключно як запобіжний захід для будь-яких заходів з реструктуризації",– заявила речниця міністерства.
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