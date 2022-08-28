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Німеччина планує націоналізувати "дочку" "Газпрому"

Неділя, 28 серпня 2022, 13:28 - Економічна правда

 
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Уряд Німеччини таємно створив холдингову компанію для проведення націоналізації колишньої "дочки" "Газпрому" - компанії SEFE, Securing Energy for Europe, яка до 2022 року називалася Gazprom Germania GmbH.

Про це повідомляє Welt.

Повідомляється, що холдингова компанія була створена для проведення націоналізації в короткострокові терміни. У партнерській угоді компанії зазначено, що її метою є забезпечення безпеки постачання в енергетичному секторі. Також об’єктом компанії є придбання, утримання та управління інвестиціями компанії.

Наразі SEFE знаходиться під опікою Федерального мережевого агентства Німеччини.

Міністерство у справах економіки та захисту клімату Німеччини повідомило, що їм було відомо про заснування такої компанії.

"Ми знаємо про існування такої компанії … Це було підготовлено в травні 2022 року виключно як запобіжний захід для будь-яких заходів з реструктуризації",– заявила речниця міністерства.

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Споживання газу у Німеччині у серпні скоротилося на 24% порівняно з середнім показником до повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі в середу заявила, що Оттава має намір передати Німеччині решту п’ять турбін російського газогону "Північний потік", які перебували на канадській території на техобслуговуванні.

Газпром Німеччина уряд
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