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В Україні презентували Реєстр пошкодженого і знищеного майна

П'ятниця, 26 серпня 2022, 17:11 - Олексій Павлиш

Міністерство цифрової трансформації презентувало Реєсстр пошкодженого та знищеного внаслідок російського вторгнення майна.

Про це повідомив у Telegram міністр Михайло Федоров.

За його словами, за час повномасштабного вторгнення в Дію надіслали понад 256 тисяч повідомлень про пошкоджене майно.

Проте ця цифра не є остаточною, кажуть в Мінцифри, оскільки не враховує пошкоджену інфраструктуру та промислові об'єкти. Тепер вся інформація про майно, що постраждало від російської агресії, буде інтегрована в спеціальний Реєстр.

"У Реєстрі врахують не лише житлові будинки, а й також промислові об’єкти, дороги, мости, лінії газо- та електропостачання. Усе, що було пошкоджено чи зруйновано.

Відбудова - складний процес, який забере багато часу та ресурсів. Тому важливо розпочати підготовку до відновлення якомога раніше. Запуск Реєстру допоможе створити ефективний план із відбудови та компенсувати збитки громадянам України", - додав Федоров.

Економічна правда

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