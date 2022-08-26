Mercedes-Benz хоче продати свій російський завод зі збирання авто – ЗМІ

Німецький Mercedes-Benz хоче продати свій завод зі збирання автомобілів у Підмосков'ї, за словами джерел, угода знаходиться на заключній стадії.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела в автопромі та на ринку нерухомості.

"Йдеться про майданчик у підмосковному Єсипові, що належить Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус, де 20% у СП Даймлер КамАЗ Рус, решта - у головної Mercedes-Benz AG.

Джерело "Ъ" в одному з автоконцернів каже, що завод виставлено на продаж. Інший співрозмовник "Ъ" в автопромі підтвердив, що угода знаходиться на заключній стадії, покупцем стане російський дилер, але є деякі "проблеми з документами" у Mercedes", - йдеться у статті.

Джерело видання а ринку нерухомості Підмосков'я повідомило, що на завод претендує зокрема дилер "Автодом", а в переговорах бере участь Корпорація розвитку Московської області.

Співрозмовник газети в одному з автоконцернів говорить про тендер, у якому беруть участь кілька дилерів.

"Джерело "Ъ" в авторитейлі зазначає, що йдеться про комплексну угоду, в яку також включені права дистриб'ютора марки на російському ринку, і також називає основним претендентом "Автодом".

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У російському офісі Mercedes-Benz повідомили, що компанія "розглядає різні варіанти ведення бізнесу в Росії", - пише видання.

"Конкретних рішень наразі немає. Просимо поставитися з розумінням до того, що ми не даємо коментарів щодо планів на майбутнє та стратегічних рішень", - сказали там.

В "Автодомі" відмовилися від коментарів.

У липні стало відомо, що Mercedes-Benz має намір продати майно, яке належить офіційному дистиб'ютору марки в РФ "Мерседес-Бенц Рус", а також, можливо, права дистриб'ютора. Зазначалося, що Mercedes збирається також продати будинок у підмосковних Вешках, де знаходяться офісні площі та сервіс компанії.

Економічна правда