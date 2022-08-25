Імпорт вугілля в Україну знизився в 2,7 раза – Держмитслужба

Протягом січня-липня Україна знизила імпорт камʼяного вугілля та антрациту у 2,7 раза та на 7,37 млн тонн до 4,31 млн тонн, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані Держмитслужби, передає Інтерфакс-Україна.

Вугілля імпортували на 1,27 млрд дол, що на 11,5% менше, ніж у січні-липні 2021 р. (1,16 млрд дол).

Зокрема, з РФ надійшло вугілля на 420,5 млн дол (40,92% імпорту), зі США – на 277,9 млн дол (27,05%), Австралії – на 100,2 млн дол (9,76%). Сума на імпорт з інших країн становила 228,67 млн дол(22,26%).

Експорт Україною вугілля за сім місяців 2022 року становив 450,6 тис. тонн на 145,9 млн дол.

Зокрема до Словаччини – на 93,3 млн дол, Польщі – на 34,08 млн дол, Угорщини – на 15,9 млн дол, інших країн – на 2,56 млн дол.

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Експорт російського вугілля морем був фактично припинений через заборону Євросоюзу обслуговувати поставки російського вугілля в будь-яку точку світу в рамках пʼятого пакету санкцій.





