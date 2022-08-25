Байден анонсував списання боргів за навчання мільйонам американців, критики побоюються інфляції

Президент США Джо Байден оголосив, що Штати спишуть студентські борги громадянам, які отримують менше ніж $125 000 на рік - рішення торкнеться 43 млн американців.

Про це пише Reuters.

Таким чином Байден дотримався обіцянки, яку він дав під час президентської кампанії перед обранням на посаду - сума студентських боргів у США сягає 1,6 млрд дол.

"Цей крок міг би підвищити підтримку його колег-демократів на виборах до Конгресу в листопаді, але деякі економісти сказали, що це може сприяти інфляції, а деякі республіканці в Конгресі США поставили під сумнів, чи мав президент законні повноваження скасувати борг", - пише агентство.

Списання боргів вивільнить сотні мільярдів доларів для нових споживчих витрат, які можуть бути спрямовані на купівлю житла та інші великі витрати, що може сприяти росту інфляції, вважають деякі економісти.

Про це, зокрема, написав колишній міністр фінансів США Ларрі Саммерс.

Байден під час виступу у Білому домі заявив, що такий крок призначений наасмперед "для сімей, які потребують його найбільше, які особливо сильно постраждали під час пандемії".

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Повідомляється, що списуватимуть 10 тис дол, а для тих, хто виплачував борги за федеральними грантами для відвідування коледжу, спишуть 20 тис дол.

Списання відбуватимуться до 31 серпня, оскільки це граничний термін, коли обслуговування цих боргів мало відновитися після пандемічної паузи.

Економічна правда