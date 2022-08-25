Sony підвищить ціни на ігрові консолі PlayStation 5 через глобальну інфляцію
Четвер, 25 серпня 2022, 16:28 -
Корпорація Sony підвищила рекомендовані роздрібні ціни на ігрові консолі PlayStation 5 через високу інфляцію.
Про це повідомили у компанії.
"Ситуація у світовій економіці - це проблема, з якою, без сумніву, зіткнулися багато людей. Ми відзначаємо високі темпи інфляції по всьому світу, а також негативний вплив валютних трендів, які зачіпають споживачів і чинять тиск у багатьох галузях", – йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією на сайті корпорації ціни зростуть:
- у Європі – на 50 євро (до 549,99 євро за консоль із дисководом та 449,99 євро - без дисководу);
- у Великій Британії – на 30 фунтів ($35);
- в Австралії – на 50 австралійських доларів ($35);
- у Японії – на 5 тис. єн ($37)
- в Китаї – на 400 юанів ($58).
Зміни цін набудуть чинності найближчим часом. Не подорожчає консоль лише у Сполучених Штатах.
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У оновленні від 23 березня 2022 року консолі PlayStation 4 та PlayStation 5 отримали підтримку української мови інтерфейсу.
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