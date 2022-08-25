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Sony підвищить ціни на ігрові консолі PlayStation 5 через глобальну інфляцію

Четвер, 25 серпня 2022, 16:28 - Анастасія Жарикова
 
Phil Barker/Future Publishing via Getty Images

Корпорація Sony підвищила рекомендовані роздрібні ціни на ігрові консолі PlayStation 5 через високу інфляцію.

Про це повідомили у компанії.

"Ситуація у світовій економіці - це проблема, з якою, без сумніву, зіткнулися багато людей. Ми відзначаємо високі темпи інфляції по всьому світу, а також негативний вплив валютних трендів, які зачіпають споживачів і чинять тиск у багатьох галузях", – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією на сайті корпорації ціни зростуть:

  • у Європі – на 50 євро (до 549,99 євро за консоль із дисководом та 449,99 євро - без дисководу);
  • у Великій Британії – на 30 фунтів ($35);
  • в Австралії – на 50 австралійських доларів ($35);
  • у Японії – на 5 тис. єн ($37)
  • в Китаї – на 400 юанів ($58). 

Зміни цін набудуть чинності найближчим часом. Не подорожчає консоль лише у Сполучених Штатах.

Нагадуємо:

У оновленні від 23 березня 2022 року консолі PlayStation 4 та PlayStation 5 отримали підтримку української мови інтерфейсу.

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Sony ціна інфляція
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