Понад 300 мільйонів сина Януковича передали на потребу ЗСУ

Суд передав понад 300 мільйонів гривень коштів арештованих коштів ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" сина президента-втікача Віктора Януковича Збройним силам України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Власником 100% акцій банку з 2011 року був старший син колишнього президента.

"Працівники банку намагались приховати походження готівкових коштів цієї фінустанови. Адже гроші не мають законного джерела походження. Тож банківські робітники, за допомогою фінансових операцій легалізовували доходи, які були отримані злочинним шляхом", – йдеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування прокурори Офісу Генерального прокурора наклали арешт на грошові кошти службових осіб "Всеукраїнського банку розвитку" та безпосередньо кошти сина експрезидента.

Потім судовими рішеннями ці гроші були передані АРМА. Наразі суд постановив відправити зазначені кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

В результаті 304 мільйона гривень зараховані на спеціальний рахунок для забезпечення обороноздатності України.

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