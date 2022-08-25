ООН виплатить грошову допомогу ще 70 тисячам українців

ООН розширить програму багатоцільової грошової підтримки постраждалих від війни українців, виплати зможуть отримати ще 70 тисяч осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики у Facebook.

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович та представниця ООН Кароліна Ліндхольм Біллінг провели робочу зустріч, під час якої повідомили про розширення програми фінансової допомоги.

"Особливо гостро потребує допомоги напередодні зимового сезону, забезпечення соціального захисту найбільш вразливим категоріям населення в Україні (одиноких людей похилого віку, осіб з інвалідністю, які потребують догляду та ін.), посилення здатності територіальних громад надання переміщеним особам соціальних послуг", – заявила Жолнович.

У відомстві зауважили, що від початку повномасштабного вторгнення допомогу у розмірі 2200 гривень на кожного члена сімʼї від Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців отримали 140 тисяч українців.

За результатами зустрічі представники партнерів підтвердили готовність поширити програму багатоцільової фінансової підтримки ще на 70 тисяч осіб.

Одержувачів допомоги обиратимуть із зареєстрованих для отримання виплат від міжнародних організацій на платформі "єДопомога".

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