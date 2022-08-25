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Беруть приклад з ЄС: Швейцарія також хоче скоротити споживання газу на 15%

Четвер, 25 серпня 2022, 10:30 - Анастасія Жарикова

Уряд Швейцарії має намір скоротити споживання газу в найближчу зиму на 15%.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з рішенням уряду, споживання газу має бути знижено на 15% у період з жовтня цього року до березня наступного року порівняно із середнім показником за останні п'ять років. 

Такий добровільний крок має на меті уникнути дефіциту газу цієї зими.

Також в уряді Швейцарії  закликали промисловість, сферу послуг та адміністративні будинки знизити стандартну температуру, встановлену на термостатах.

У свою чергу, швейцарським компаніям на цей період рекомендовано перевести співробітників на дистанційну роботу, щоб зменшити кількість приміщень, що опалюються, а місцевим жителям - відключити невикористовувані прилади, які споживають енергію та за можливості не тримати увімкненими комп'ютери.

Влада пояснила, що країна не видобуває газ і не має потужностей для його зберігання. Тому запаси цього енергоносія на зиму вона творить за межами своєї території. 

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У Берні припускають, що не зможуть отримати доступ до цих запасів, якщо газу буде мало у всій Європі. А тому прагнуть економніше витрачати енергоресурс.

Нагадуємо:

З 1 серпня ЄС заявив про перехід на режим заощадження газу. За ним передбачено, що країни ЄС добровільно скоротять використання блакитного палива на 15% до 2023 року у порівнянні з середнім показником споживання за останні 5 років.

Швейцарія газ ЄС
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