У Ахметова продали страхову компанію "АСКА": про угоду домовились до початку війни
Інвестиційна група SCM Ріната Ахметова продала страхову компанію "АСКА" страховій компанії "ВУСО".
Про це йдеться в заяві SCM Group.
Зазначається, що страхова компанія "ВУСО" (VUSO) займатиметься подальшим розвитком цього бізнесу шляхом об'єднання двох компаній під єдиним брендом VUSO.
У холдингу не розкривають суму та умови угоди, посилаючис на домовленості сторін.
"Всі зобов'язання перед клієнтами та партнерами "АСКА" зберігаються і будуть виконуватися в повному обсязі з додатковими сервісами та продуктами", – йдеться у повідомленні.
Сторони досягли попередньої домовленості щодо угоди ще у листопаді 2021 року.
"Вихід із страхового бізнесу, оголошення щодо якого було ще восени 2021 року, повністю відповідає стратегії фокусування інвестиційного портфелю SCM. У фінансовому секторі ми продовжимо розвиток та інвестиції у наш банківський бізнес", – повідомив інвестиційний директор SCM Сергій Зузак.
Страхова компанія "АСКА" була першою приватної страховою компанією, яка зʼявилась вже в незалежній Україні. "ВУСО" працює на українському ринку з 2001 року.