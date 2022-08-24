У Ахметова продали страхову компанію "АСКА": про угоду домовились до початку війни

Інвестиційна група SCM Ріната Ахметова продала страхову компанію "АСКА" страховій компанії "ВУСО".

Про це йдеться в заяві SCM Group.

Зазначається, що страхова компанія "ВУСО" (VUSO) займатиметься подальшим розвитком цього бізнесу шляхом об'єднання двох компаній під єдиним брендом VUSO.

У холдингу не розкривають суму та умови угоди, посилаючис на домовленості сторін.

"Всі зобов'язання перед клієнтами та партнерами "АСКА" зберігаються і будуть виконуватися в повному обсязі з додатковими сервісами та продуктами", – йдеться у повідомленні.

Сторони досягли попередньої домовленості щодо угоди ще у листопаді 2021 року.

"Вихід із страхового бізнесу, оголошення щодо якого було ще восени 2021 року, повністю відповідає стратегії фокусування інвестиційного портфелю SCM. У фінансовому секторі ми продовжимо розвиток та інвестиції у наш банківський бізнес", – повідомив інвестиційний директор SCM Сергій Зузак.

ВІДЕО ДНЯ

Страхова компанія "АСКА" була першою приватної страховою компанією, яка зʼявилась вже в незалежній Україні. "ВУСО" працює на українському ринку з 2001 року.





